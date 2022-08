Sadjarstvo v Sloveniji poleg vremena ogrožajo tudi visoki stroški

Gornja Radgona, 23. avgusta - Poleg ekstremnih vremenskih dogodkov, kot je letošnja suša, obstoj sadjarske panoge v Sloveniji ogrožajo tudi višje cene energentov, zaščitnih sredstev, transporta in logistike ter napoved več kot polovičnega zmanjšanja uporabe fitofarmacevtskih sredstev, so po posvetu na sejmu Agra sporočili iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.