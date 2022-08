Jug ZDA zajeli močno deževje in poplave

Los Angeles, 23. avgusta - Močno deževje in poplave so v ponedeljek prizadele mesto Dallas v ameriški zvezni državi Teksas, z obilnimi padavinami pa se spopadajo tudi v zveznih državah Louisiana, Arkansas in Nova Mehika. Ameriški meteorologi so že pretekli konec tedna izdali opozorila pred poplavami za več kot 13 milijonov ljudi na jugu in jugozahodu države, poroča CNN.