Ameriška vlada namerava po ZDA posaditi več kot milijardo dreves

Washington, 26. julija - Ameriška vlada je v ponedeljek naznanila, da namerava v naslednjih desetih letih posaditi več kot milijardo dreves po požganem ozemlju zahoda ZDA, ki trenutno najbolj trpi posledice podnebnih sprememb in se sooča s hudimi sušami, vročino in požari. Slednji so v zadnjih letih opustošili več milijonov hektarjev gozdov.