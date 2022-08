Finance o tveganju v elektroenergetiki (23. 8.)

Ljubljana, 22. avgusta - Borut Hočevar v komentarju Ko v energetiki postane tvegano čisto vse piše, da so v zadnjih tednih zaškripali tudi tisti viri za proizvodnjo elektrike, ki so se zdeli najbolj zanesljivi, to so premog, voda in francoske jedrske elektrarne. Avtor meni, da se je tveganje v elektroenergetiki zato močno povečalo.