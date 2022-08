Večer o zakonu o švicarskih frankih (23. 8.)

Maribor, 22. avgusta - Srečko Klapš v komentarju Človek ali kapital piše o zakonu o švicarskih frankih. Od leta 2015 se kreditojemalci v švicarskih frankih zavzemajo za pošteno poplačilo kreditov. Najprej so zaman protestno s hišicami iz kartona s švicarskimi strehami trkali na vest Banke Slovenije. Nato pa so se morali otepati etikete, da so celo špekulanti.