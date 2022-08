Primorske novice o združenih evropskih prvenstvih (22. 8.)

Koper, 21. avgusta - Bojan Gluhak v komentarju Vizija ali pohlep? piše o združenih evropskih prvenstvih, ki so konec tedna potekala v Münchnu. Avtor meni, da so največji razlog za njihovo izvedbo televizijski prenosi in zaslužki ob prodaji televizijskih pravic. Hkratno tekmovanje več športov namreč pritegne več pozornosti in zaslužka.