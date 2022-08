Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. in 21. 8)

Ljubljana, 21. avgusta - Tuje tiskovne agencije so poročale o mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra, ki poteka v Gornji Radgoni in se ga je med drugim udeležil makedonski kmetijski minister Ljupčo Nikolovski. Poročale so še o obisku madžarskega namestnika državnega sekretarja v uradu predsednika vlade Petra Szilagyja pri madžarski skupnosti v Dobrovniku.