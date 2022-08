Primorske novice o potrati pitne vode (20. 8.)

Koper, 19. avgusta - Alenka Penjak v komentarju Tisti vic o Slovencih in stranišču piše o potrati pitne vode, ki jo v Sloveniji uporabljamo tudi za splakovanje stranišč, z enim splakovanjem se namreč znebimo od šest do devet litrov pitne vode. Avtorica meni, da to predstavlja grozljiv dokaz, kako neumno je, da vztrajamo v coni brezbrižnega odnosa do prihodnosti.