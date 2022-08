Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 8.)

Ljubljana, 19. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zmagi ekipe Primoža Rogliča Jumbo-Visma na uvodnem ekipnem kronometru 77. izvedbe dirke po Španiji. Poročale so tudi o obisku makedonskega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Ljupča Nikolovskega v Sloveniji.