V Italiji svarila pred ruskim vmešavanjem v prihajajoče volitve

Rim, 19. avgusta - Italijanski politiki in mediji so danes opozorili na domnevno rusko vmešavanje v prihajajoče parlamentarne volitve v Italiji. To so storili v odziv na komentarje nekdanjega ruskega predsednika in sedanjega podpredsednika ruskega sveta za nacionalno varnost Dmitrija Medvedjeva, ki je Evropejce pozval, naj ukrepajo in kaznujejo svoje vlade.