Stranke italijanske desnice s programom za nižje davke in podporo Natu

Rim, 12. avgusta - V Italiji so desne stranke pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami, na katerih upajo na zmago, v četrtek predstavile skupen program. V njem obljubljajo znižanje davkov, reformo EU ter podporo zvezi Nato in Ukrajini, pomembno vlogo pa imata tudi varnost in boj proti nezakonitim migracijam.