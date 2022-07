STO ob dirki po Franciji z vrsto uspešnih komunikacijskih aktivnosti

Ljubljana, 25. julija - Slovenska turistična organizacija (STO) je ob letošnji kolesarski dirki Tour de France izvedla vrsto komunikacijskih aktivnosti in jih označila za uspešne. "Zgodovinski dosežek kolesarja Tadeja Pogačarja na dirki krepi prepoznavnost Slovenije in utrjuje njen ugled kot dežele vrhunskih kolesarskih asov," so zapisali.