Goljuf le v preteklem mesecu oškodoval najmanj pet ljudi

Celje, 18. avgusta - Tridesetletni moški iz območja Ormoža je osumljen, da je samo v letošnjem juliju z lažnim nakupom avtomobilov in nakupom oz. prodajo vinarskih pripomočkov ogoljufal pet ljudi. Ker so goljufije zanj edini vir dohodka za preživetje, je preiskovalni sodnik zaradi ponovitvene nevarnosti zanj odredil pripor, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje.