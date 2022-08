Na šentjurskem in šmarskem območju štirje moški skušali okrasti starejše občane

Celje, 16. avgusta - Policija je v četrtek zaradi suma storitve kaznivih dejanj velikih tatvin odvzeli prostost štirim moškim doma z območja Policijske uprave Novo mesto, ki so pod različnimi pretvezami vstopali v stanovanjske hiše na šentjurskem in šmarskem območju. Vse štiri so kazensko ovadili, tri so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil pripor.