V Španiji in na Portugalskem še naprej divjajo gozdni požari

Valencia/Coimbra, 18. avgusta - V španski regiji Valencia še naprej divjajo gozdni požari. V bližini kraja Bejis se požar nenadzorovano širi in je opustošil skoraj 10.000 hektarjev, skupno pa so požari v regiji uničili več kot 20.000 hektarjev površin, poročajo španski mediji. Z ognjem se borijo tudi na Portugalskem, kjer so gasilci danes obvladali požar v naravnem parku.