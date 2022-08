Suša terja tudi prilagoditve turistične ponudbe Julijskih Alp

pripravila Tinkara Zupan

Bled/Bohinj, 18. avgusta - Letošnja suša vpliva tudi na turizem na območju Julijskih Alp. Marsikje so začasno prepovedali ribolov, prilagoditve pa so bile zaradi nizkega vodostaja potrebne tudi na področju ostalih aktivnosti na vodi. Ker bi se glede na podnebne spremembe takšne razmere v lahko v prihodnje pogosteje ponavljale, se bo na to treba pripraviti.