Brez preboja v pogovorih za predvajanje programov Sportklub

Ljubljana, 18. avgusta - V pogovorih med družbo United Media in operaterji Telekom Slovenije, A1 Slovenija in T-2 za zdaj še ni prišlo do dogovora glede vključitve programov Sportklub v sheme omenjenih operaterjev. V A1 so za STA dodatne pogoje označili za nesprejemljive, v Telekomu Slovenije so ponudniku posredovali svoj predlog, v T-2 pa odločitve še niso sprejeli.