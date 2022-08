Operaterji prejeli ponudbo United Media za predvajanje programov Sportklub

Ljubljana, 9. avgusta - Operaterji Telekom Slovenije, A1 Slovenija in T-2 so za STA potrdili, da so prejeli ponudbo družbe United Media za ugodnejšo ceno predvajanja športnih programov Sportklub. V T-2 ponudbo še preučujejo, v A1 so že poslali odgovor, v Telekomu Slovenije pa poudarjajo, da je prejeta ponudba kompleksnejša, kot je bila javno predstavljena.