Z otoka na grško-turški meji rešili 38 migrantov

Atene, 16. avgusta - Z otočka na reki Marica na grško-turški meji so v ponedeljek rešili 38 migrantov, ki so bili po lastnih navedbah tam ujeti od sredine julija. V skupini je bilo 22 moških, sedem otrok in devet žensk. Med njimi je bila tudi nosečnica, ki so jo preventivno prepeljali v bolnišnico, petletna deklica pa naj bi na otočku umrla.