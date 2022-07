Na Hrvaškem obtožili 24-letnika zaradi izsiljevanja 23 deklet

Zagreb, 20. julija - Na Hrvaškem so obtožili 24-letnega moškega iz okolice Zaboka, ker je izsiljeval dekleta z lažnimi profili na Instragramu, na katerih je objavljal njihove fotografije ob zapisu, da ponujajo spolne storitve, piše hrvaški portal Danica.hr. Dekleta je izsiljeval od novembra lani do marca letos, grozi pa mu do leto in pol zapora.