Na Hrvaškem letos za skoraj 50 odstotkov več požarov kot lani

Zagreb, 16. avgusta - Hrvaška gasilska zveza je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta zabeležila za 46 odstotkov več požarov na odprtem in za 70 odstotkov več požarov rastlinja kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz zveze. Povečalo se je tudi število umrlih. Lani je do konca julija v požarih umrlo 16 ljudi, letos pa 25.