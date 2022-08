Primorske novice o sistemskih napakah sistemov naročanja v bolnišnicah (13. 8.)

Koper, 12. avgusta - Jasna Arko v komentarju Za zmedo in vrste niso krivi le bolniki piše o iznajdljivih bolnikih, ki si uspejo pridobiti več napotnic na zalogo in za isto vrsto zdravljenja ter so v veliki meri krivi za dolge čakalne vrste. Avtorica meni, da zdravstvo ne premore urejenega enotnega in enovitega sistem naročanja, ki bi bil koordiniran z enega mesta.