Večer o letošnji poletni turistični sezoni (13. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Vida Božičko Štajnberger v komentarju Zasoljeno piše o letošnji poletni turistični sezoni, ki je bila zaradi visokih cen doma in v tujini za mnogo ljudi krajša kot prejšnja leta, turistični delavci pa so zaradi turizma, ki si je končno opomogel, več kot zadovoljni. Avtorica meni, da je panoga zacvetela, se razcvetela in prerasla žepe vseh nas.