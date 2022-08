Ob mednarodnem dnevu mladih v Mladinskem svetu Slovenije politiko pozivajo k reševanju stanovanjske problematike in duševnih stisk mladih

Ljubljana, 12. avgusta - Ob mednarodnem dnevu mladih so v Mladinskem svetu Slovenije na novinarski konferenci Mladi ne potrebujemo le, da se politika zaveda naših težav, temveč da se te tudi rešuje, opozorili na stanovanjsko in okoljsko problematiko, prekarnost in duševne stiske, s katerimi se soočajo mladi. Želijo si, da bi vlada težave mladih naslovila prioritetno.