Iz načrta za okrevanje 27 milijonov evrov za zaposlovanje brezposelnih mladih

Ljubljana, 29. julija - Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, katerega namen je med drugim spodbujanje zaposlovanja brezposelnih mladih za nedoločen čas. Program se bo izvajal v okviru načrta za okrevanje in odpornost, in sicer do leta 2024, zanj pa je namenjenih 27,4 milijona evrov.