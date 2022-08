Zadnji dve postaji brezplačna vožnja z mestnim avtobusom do Mariborskega otoka

Maribor, 11. avgusta - Mestna občina Maribor bo v obdobju do konca poletja zagotovila ljudem lažji dostop do kopališča na Mariborskem otoku brez osebnega avtomobila. Kot so danes sporočili z občine, je župan Saša Arsenovič sprejel odločitev, da bo prevoz z mestnimi avtobusi na liniji 8 od krožišča na Gosposvetski cesti do Mariborskega otoka brezplačen.