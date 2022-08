Ograja na mostu na Mariborski otok bo popravljena

Maribor, 5. avgusta - Po številnih izrazih ogorčenja javnosti zaradi zasilno urejene ograje in pohodne površine na mostu na Mariborski otok, kjer se nahaja edino javno letno kopališče v Mariboru, je občina danes prejela še inšpekcijsko odločbo, da mora nemudoma urediti zadevo. Z občine so sporočili, da bodo takoj postopali in zagotovili obiskovalcem varnejši prehod.