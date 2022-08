Na Koroškem se bodo spomnili dveh desetletij srečevanj pri Prežihovi bajti

Kotlje, 10. avgusta - Na današnjo obletnico rojstva koroškega pisatelja in politika Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca bo pri spominskem muzeju, Prežihovi bajti nad Kotljami, drevi potekalo tradicionalno srečanje. Tokratno je 20., zato se bodo v programu z besedo in glasbo "sprehodili skozi 20 let kulturnega ustvarjanja in druženja pri Prežihovi bajti".