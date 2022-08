Grozil policistom in poškodoval njihovo vozilo

Šentjernej, 9. avgusta - Policisti so v ponedeljek zvečer v okolici Šentjerneja ustavili 21-letnega voznika osebnega avtomobila in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ker je skušal pobegniti, so uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Ves čas se je upiral, policistom grozil, da jih bo ubil, med prevozom pa poškodoval vozilo policije.