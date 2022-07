Traktorist brez veljavnega vozniškega izpita napadel in poškodoval policista

Novo mesto, 12. julija - Novomeški policisti so imeli v ponedeljek zvečer kar nekaj dela z 21-letnim traktoristom, ki je vozil traktor brez veljavnega vozniškega dovoljenja, med postopkom pa jih je tudi napadel in lažje poškodoval. Traktor so mu zasegli in ga odpeljali v prostor za pridržanje, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.