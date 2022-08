V Mozirskem gaju razstava eksotičnih živali na prostem

Mozirje, 11. avgusta - V Mozirskem gaju bodo danes odprli največjo razstavo eksotičnih živali na prostem, ki bo na ogled do ponedeljka. V gaj tako prihajajo pitoni, anakonda, argentinski tegu in letošnja novost - vodni varan. Na ogled bodo tudi bradate agame, legvani in številni drugi kuščarji, kot na primer pantnerjevi kameleoni.