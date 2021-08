V Mozirski gaj se vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali in cvetja

Mozirje, 7. avgusta - V Mozirski gaj se letos med 12. in 15. avgustom vrača tradicionalna poletna razstava eksotičnih živali Bioexo in cvetja. Ljubitelji cvetja bodo v parku lahko opazovali in spoznavali tudi številne živali, kot so anakonda, legvani, ptičji pajki, orjaške kopenske želve, eksotične ptice, kuščarji in še kakšno presenečenje.