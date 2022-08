Mesec napoveduje nov razpis za sofinanciranje investicij za starejše

Ljubljana, 8. avgusta - Minister za delo Luka Mesec napoveduje, da bo razpis za sofinanciranje investicijskih projektov za varno okolje bivanja za osebe, ki potrebujejo pomoč drugega, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost objavljen jeseni. Če jim to ne bo uspelo, pa bo objavljen do roka, ki je konec letošnjega leta, je zatrdil.