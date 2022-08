Beograd, 8. avgusta - Mladi v Srbiji imajo najmanj radi Albance, Hrvate in Bolgare, najraje pa imajo Makedonce in Črnogorce, je pokazala nacionalna raziskava srbske mladinske organizacije Pokriv. Več kot polovica vprašanih nasprotuje uvedbi sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, bolj so tudi naklonjeni Vzhodu kot Zahodu.