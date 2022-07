Hrvaška in Srbija v sporu zaradi prepovedi Vučićevega obiska v Jasenovcu

Zagreb/Beograd, 17. julija - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po poročanju hrvaških in srbskih medijev načrtoval zasebni obisk v nekdanjem koncentracijskem taborišču Jasenovac in bližnjem mestu Pakrac na Hrvaškem, vendar so mu hrvaške oblasti to preprečile, kar je v Srbiji povzročilo burne reakcije.