Na Kosovu zaradi suma vohunjenja prijeli rusko novinarko Aslamovo

Priština/Beograd, 7. avgusta - Na Kosovu so v soboto zaradi suma vohunjenja prijeli rusko novinarko Darijo Aslamovo. Novinarko časnika Komsomolska pravda so po zaslišanju izpustili in je medtem že zapustila Kosovo, poročajo tuje tiskovne agencije. Rusko veleposlaništvo v Beogradu je njeno aretacijo označilo za še eno v vrsti provokacij oblasti na Kosovu.