Kosovski Srbi odstranjujejo barikade na severu Kosova

Priština, 1. avgusta - Kosovski Srbi so dopoldne začeli odstranjevati blokade z vseh glavnih in stranskih prometnic na severu Kosova, potem ko je Priština zaradi napetosti za mesec dni odložila za danes predvideno uveljavitev novih pravil na meji. Ta predvidevajo prepoved vstopa s srbsko osebno izkaznico in obvezo zamenjave srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe.