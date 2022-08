Kitajska ob številnih obsodbah nadaljuje z vojaškimi vajami v bližini Tajvana

Taipei/Peking, 5. avgusta - Kitajska vojska nadaljuje z vojaškimi vajami ob Tajvanu. Po navedbah Taipeia so kitajska bojna letala in ladje danes in v četrtek prečkala sredinsko črto, ki poteka vzdolž Tajvanske ožine. Medtem se po svetu vrstijo obsodbe kitajskih manevrov, med drugim s strani ZDA, EU in Avstralije, Kitajska pa svoja dejanja odločno zagovarja.