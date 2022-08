Rusija in Ukrajina se medsebojno obtožujeta napadov na jedrsko elektrarno Zaporožje

Moskva/Kijev, 5. avgusta - Rusija in Ukrajina sta danes druga drugo obtožili obstreljevanja jedrske elektrarne Zaporožje, ki so jo kmalu po invaziji na Ukrajino zasedle ruske sile. Obe strani sta poročali o nastali škodi na infrastrukturi. Do obtožb prihaja po tistem, ko so pri Mednarodni agenciji za jedrsko energijo opozorili, da so razmere v nuklearki povsem izven nadzora.