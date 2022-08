Nizozemski kmetje nezadovoljni po prvih pogovorih o okoljskih predpisih

Amsterdam, 5. avgusta - Na Nizozemskem so se danes prvič sestali predstavniki kmetov, ki protestirajo proti novim okoljskim predpisom, in predstavniki nizozemske vlade. Po zaključku prvega kroga pogovorov so bili predstavniki kmetov razočarani. Čeprav se je nekaj premaknilo, to ni bilo dovolj, je dejal predsednik organizacije kmetov LTO Sjaak van der Tak.