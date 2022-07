Nizozemski kmetje protestno blokirali distribucijo hrane in pristanišča

Amsterdam, 4. julija - Nizozemski kmetje so s traktorji in velikimi balami sena danes blokirali distribucijske centre veleblagovnic in tako nadaljevali proteste proti novimi okoljskim predpisom za zmanjšanje izpustov dušikovega oksida, zaradi katerih bi številni kmetje lahko ostali brez dela. Ribiči so v znak podpore blokirali pristanišča.