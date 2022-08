Mineva štirinajst let od začetka petdnevne rusko-gruzijske vojne

Tbilisi, 8. avgusta - Danes mineva 14 let od začetka petdnevne vojne, v katero sta se leta 2008 zapletli Rusija in Gruzija zaradi separatističnih gruzijskih republik Abhazija in Južna Osetija. V luči ruske invazije na Ukrajino je vprašanje samooklicanih proruskih republik v Gruziji znova aktualno, gruzijske oblasti pa pozivajo h koncu okupacije na miren način.