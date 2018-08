Mineva deset let od začetka petdnevne rusko-gruzijske vojne

Tbilisi, 8. avgusta - Danes mineva 10 let od začetka petdnevne vojne, v katero sta se zapletli Rusija in Gruzija zaradi separatističnih gruzijskih republik Abhazija in Južna Osetija. Deset let po vojni, s katero je Rusija po mnenju analitikov hotela preprečiti članstvo Gruzije v zvezi Nato, Moskva še vedno zaseda del ozemlja in svari Tbilisi pred vstopom v zavezništvo.