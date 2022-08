V Monoštru 21. mednarodna likovna kolonija

Iz Slovenije na tradicionalni koloniji letos sodelujejo Ferenc Kiraly, Endre Gönter, Cvetka Hojnik in Barbara Demšar. Csuta György, Ferenc Kovacs, Gajdan Zsuzsa in Zoltan Fodor Lengyel prihajajo z Madžarske, Andreja Hojnik Fišic s Hrvaške, Pippo Altomare iz Italije in Valentin Gatica iz Argentine. Sodelujeta še študentka akademije za likovno umetnost iz madžarskega Pecsa Hajnal Papp in dijakinja umetniške gimnazije Anna Laura Palcsa.

Tudi letos je strokovni vodja kolonije nekdanji direktor Galerije-Muzeja Lendava Franc Gerič.

Pri organizaciji likovne kolonije poleg zgoraj omenjenih dveh organizacij sodeluje tudi monoštrska občina. Finančno so kolonijo podprli urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, slovenski javni sklad za kulturne dejavnosti ter državni sekretariat za cerkvene in narodnostne zadeve pri uradu predsednika madžarske vlade.