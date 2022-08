Jeseniška in kranjskogorska občina na občinski meji uredili novo ferato

Jesenice, 3. avgusta - Občini Jesenice in Kranjska Gora sta združili moči in v soteski potoka Dobršnik nad Hrušico uredili ter danes tudi slavnostno odprli novo ferato. Na ta način tudi Jesenice krepijo svojo turistično ponudbo in dopolnjujejo ponudbo destinacije Kranjska Gora, kjer so v minulih letih že uredili štiri zelo priljubljene ferate.