Obletnica Nevihte v senci nesoglasij v hrvaški politiki

piše Vesna Rojko

Knin, 4. avgusta - Na Hrvaškem bo v petek potekala osrednja slovesnost ob dnevu zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ter 27. obletnici vojaške operacije Nevihta. V Kninu, nekdanjem središču srbskega upora na Hrvaškem, se bo zbral ves državni vrh. Obletnico so letos znova zasenčila nesoglasja v hrvaški politiki, zaostrili so se tudi odnosi s Srbijo.