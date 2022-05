Vučić in Plenković po srečanju kritična drug do drugega

Beograd, 25. maja - Ob robu svetovnega gospodarskega foruma v Davosu sta se danes srečala srbski predsednik Aleksandar Vučić in hrvaški premier Andrej Plenković. Vučić je srečanje ocenil kot "zelo kratko" in novinarjem dejal, da Hrvati mislijo, da imajo pravico določati, kaj bo kdo govoril in delal. Tudi Plenković je bil po srečanju kritičen na račun sosede.