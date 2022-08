V Betlehemu rešili izgubljen Banksyjev mural

Betlehem, 2. avgusta - V Betlehemu na Zahodnem bregu so v zapleteni nočni operaciji rešili mural skrivnostnega uličnega umetnika Banksyja. Mural, za katerega so verjeli, da je izgubljen za vedno, so odkrili v hiši, ki je bila predvidena za rušenje. Sedaj so ga prenesli v umetniško galerijo v Tel Aviv.