Na razstavi v Catanii soočenje Banksyja in Warhola

Catania, 25. novembra - V Palači kulture v Catanii je do 2. junija na ogled razstava Bansky-Andy Warhol, ki skozi več kot 100 del sooča ustvarjalnost dveh velikih umetnikov in revolucionarjev svojega časa - največkrat fotografiranega umetnika na svetu Andyja Warhola in anonimnega sodobnega umetnika, znanega kot Bansky, je pisala italijanska tiskovna agencija Ansa.