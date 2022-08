Bencin in dizel cenejša

Ljubljana, 2. avgusta - Na bencinskih servisih zunaj avtocest bo od danes do vključno 16. avgusta 95-oktanski bencin stal 1,534 evra, dizelsko gorivo pa 1,676 evra za liter. To je pri bencinu 8,6 centa manj, pri dizlu pa 2,4 centa manj kot v minulem dvotedenskem obdobju. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto, a so se tudi tam cene nekoliko znižale.